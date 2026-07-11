Nel primo pomeriggio di oggi, sulla spiaggia del Mercatello a Salerno, i bagnanti hanno notato un oggetto sospetto tra la sabbia. Si trattava di una granata, che è stata immediatamente segnalata alle autorità. La zona è stata delimitata e il personale specializzato si è recato sul posto per le operazioni di messa in sicurezza. La spiaggia è stata evacuata durante le operazioni di verifica.

Paura ma soprattutto incredulità tra i bagnanti quando la sabbia ha restituito quello che, a vista, sembra essere un ordigno bellico. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi sul lido di Mercatello, nella zona orientale di Salerno. Ad una prima ricognizione, sembra trattarsi di una bomba a mano o una granata risalente ai primi anni 40 del secolo scorso. L'arenile era pieno di bagnanti alla ricerca di un po' di refrigerio quando qualcuno ha notato la presenza della bomba sferica, allertando i responsabili della struttura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno e gli artificieri. In attesa di approfondimenti tecnici, gli agenti hanno allontanato i bagnanti che stazionavano nelle vicinanze e delimitato l'area con delle sedie per evitare che i curiosi si potessero avvicinare. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Salerno.corriere.it - Salerno, sulla spiaggia del Mercatello compare una granata: stupore tra i bagnanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VIDEO - Sciame di api conquista la spiaggia: lettini e ombrelloni presi d'assalto tra lo stupore dei bagnantiUn gruppo di api si è posato sulla spiaggia, occupando lettini e ombrelloni tra la sorpresa dei presenti.

Lancia sedie e bottiglie sui bagnanti sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno, 40enne bloccatoUn uomo di 40 anni è stato fermato mentre lanciava sedie e bottiglie sui bagnanti sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno.

Temi più discussi: Vietri sul Mare, nido di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia del Risorgimento; Vico Equense, la spiaggia del Pezzolo frana tra la folla di bagnanti; Salerno, una domenica differente in spiaggia; Marina di Sibari, muore dopo un malore in mare 78enne residente a Salerno.

Il sindaco De Luca aggiorna sulla situazione del ripascimento della spiaggia di Torrione: lavori fermi a causa delle restrizioni estive, si procederà a rimuovere il materiale non conforme. Approfondisci sul sito o su Liratv Play #lavori #ripascimento #Salerno x.com

Follia sulla spiaggia di Santa Teresa: uomo lancia oggetti e invesce contro i bagnantiSul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del 118: un’ auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa. Presenti anche le forze dell’ordine e i volontari ... salernotoday.it

Ordigno bellico ritrovato sulla spiaggia di Mercatello: artificieri in azioneSul posto la Questura di Salerno e gli artificieri. Non ancora chiarita la natura esatta della bomba, risalente alla Seconda guerra mondiale ... salernotoday.it