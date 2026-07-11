Lancia sedie e bottiglie sui bagnanti sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno 40enne bloccato
Un uomo di 40 anni è stato fermato mentre lanciava sedie e bottiglie sui bagnanti sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, è stato portato in ospedale. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o motivazioni dell’episodio. La vicenda si è verificata nel pomeriggio, attirando l’attenzione dei presenti. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.
Un uomo di 40 anni è stato bloccato mentre lanciava sedie e bottiglie sui bagnanti nella spiaggia di Santa Teresa a Salerno. Poi è stato ricoverato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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