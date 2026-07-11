A Salerno si è svolta la prima processione digitale, guidata dall’intelligenza artificiale. La manifestazione non ha utilizzato statue o croci tradizionali, ma un grande schermo digitale trasportato a mano lungo le vie del borgo. La processione ha coinvolto partecipanti e pubblico, con un percorso che ha sostituito gli elementi religiosi convenzionali con un dispositivo tecnologico. L’evento ha rappresentato un’esperienza innovativa nel modo di interpretare le tradizioni religiose, senza ricorrere a simboli fisici.

Una processione senza statue, senza croci e con un protagonista del tutto inedito: un grande schermo digitale portato a spalla lungo le strade del borgo. È questa l'idea alla base di Machina Sacra, il progetto artistico firmato da Max Magaldi e Matteo Mandelli, presentato l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro (Salerno), nell'ambito del festival MicroCosmi. L'opera propone una riflessione sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e comunità, trasformando uno dei simboli più antichi della tradizione popolare in una performance immersiva dove l'intelligenza artificiale diventa elemento guida dell'esperienza collettiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Salerno, debutta Machina Sacra la prima processione digitale guidata dall'intelligenza artificiale

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