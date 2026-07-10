Machina Sacra la processione guidata dall' intelligenza artificiale

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bosco, nel Cilento, è stata presentata Machina Sacra, considerata la prima processione digitale in Italia guidata dall’intelligenza artificiale. Il progetto artistico coinvolge un percorso religioso in cui l’IA funge da guida. La manifestazione è stata realizzata come un’opera sperimentale e innovativa, senza coinvolgimento di figure religiose o tradizionali. La processione ha attirato l’attenzione per il suo uso di tecnologie digitali in un contesto tradizionale.

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Milano, 10 lug. (askanews) - Può l'intelligenza artificiale diventare la guida di una processione? È la provocazione di Machina Sacra, progetto artistico presentato a Bosco, nel Cilento, che gli autori definiscono la prima processione digitale realizzata in Italia. Al posto della tradizionale statua sacra, c'è un grande schermo trasportato in corteo. I lumini sono invece rimpiazzati dagli smartphone dei partecipanti. Attraverso un QR code, ogni telefono si collega all'opera diffondendo una litania digitale e illuminando il percorso, mentre un sistema di intelligenza artificiale coordina da remoto l'intera esperienza.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Machina Sacra, la processione guidata dall'intelligenza artificiale
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In Campania la prima processione guidata dall'AI: telefonini al posto dei lumini

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