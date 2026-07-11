Salento incidente in monopattino sulla provinciale | 24enne in ospedale

Da quotidianodipuglia.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un 24enne egiziano è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente in monopattino avvenuto nel pomeriggio sulla strada che collega Villa Convento a Lecce. L’uomo è caduto mentre viaggiava sulla provinciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Il giovane ha riportato ferite e si trova sotto osservazione medica.

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Un 24enne egiziano ferito nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale che collega Villa Convento con Lecce. Il ragazzo caduto rovinosamente con il suo monopattino, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 attivati da alcuni automobilisti in transito lungo la trafficata arteria stradale, ed è stato portato d’urgenza al Trama center del “Fazzi”. Dopo le prime cure è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia. L’allarme per l’incidente è stato lanciato attorno alle 16.15. Sulla dinamica dei fatti ci sono diversi punti al vaglio dei carabinieri. Non è chiaro se il ragazzo sia stato travolto da un altro mezzo, poi allontanatosi, o sia caduto da solo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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