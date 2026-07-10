Salento incidente sulla provinciale | con l' auto fuori strada

Notizia in breve

Una donna ha perso il controllo della sua Fiat Punto mentre percorreva una curva sulla strada provinciale che collega Alezio a Sannicola. L’auto è uscita fuori strada, senza coinvolgimento di altri veicoli o persone. Non sono stati segnalati feriti o danni a strutture circostanti. La polizia sta accertando le cause dell’incidente e i rilievi sono in corso. La strada è rimasta aperta al traffico, senza restrizioni.