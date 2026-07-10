Salento incidente sulla provinciale | con l' auto fuori strada

Da quotidianodipuglia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha perso il controllo della sua Fiat Punto mentre percorreva una curva sulla strada provinciale che collega Alezio a Sannicola. L’auto è uscita fuori strada, senza coinvolgimento di altri veicoli o persone. Non sono stati segnalati feriti o danni a strutture circostanti. La polizia sta accertando le cause dell’incidente e i rilievi sono in corso. La strada è rimasta aperta al traffico, senza restrizioni.

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Tragedia sfiorata sulla provinciale che collega Alezio a Sannicola, teatro di un incidente. Una donna alla guida della propria auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo dell'auto percorrendo una curva ed è uscita fuori strada. L'auto si è ribaltata finendo la corsa contro un muretto a secco al lato della strada. La donna 22enne, che è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto e liberata dai vigili del fuoco accorsi sul posto, non ha riportato ferite serie ma è stata condotta in codice giallo in ospedale a Lecce per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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