Salento incidente sulla provinciale | tre feriti finiscono in ospedale

Oggi pomeriggio a Melissano, sulla strada provinciale 68, si è verificato un incidente all’incrocio che ha coinvolto più veicoli. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure mediche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello schianto. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e rilievi.

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Schianto all’incrocio sulla provinciale e tre persone finiscono in ospedale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Melissano (Lecce), sulla strada provinciale 68, che collega il paese a Casarano e a Taviano. Cosa è successo Due le auto coinvolte: una Audi A6 e una Renault Twingo. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la Renault si stava immettendo sulla provinciale lasciandosi alle spalle il paese quando, per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto l’impatto con l’Audi, che proveniva da Taviano. L’impatto è stato molto violento e ad avere le conseguenze peggiori sono stati i due occupati della Twingo: il conducente, un 50enne di Tuglie, e una donna, che sono stati accompagnati in codice rosso al “Vito Fazzi” di Lecce dal personale del 118. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente sulla provinciale: tre feriti finiscono in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Assalto a portavalori in Salento: il momento dell'esplosione Sullo stesso argomento Incidente fra tre veicoli sulla provinciale: un morto. Feriti in ospedaleIncidente tra tre veicoli, due auto e un furgoncino, lungo la circonvallazione di Oria. Tragico incidente sulla provinciale a Campagnatico: un morto e tre feritiCAMPAGNATICO – Un tragico scontro tra due auto si è verificato questo pomeriggio (27 aprile) lungo la Strada Provinciale Voltina, nel comune di... Violento scontro all’incrocio tra due auto: coppia trasportata in ospedale in codice rossoL’incidente nel Basso Salento lungo la provinciale 68 nel territorio di Melissano. Nell’impatto coinvolte una Renault Twingo e un’Audi A6. Feriti un 53enne di Tuglie e una donna che viaggiava sul lato ... lecceprima.it Salento, incidente sulla provinciale: tre feriti finiscono in ospedaleSchianto all’incrocio sulla provinciale e tre persone finiscono in ospedale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a ... msn.com