Sale sul bus e minaccia l'autista lui ha un malore | denunciato un 30enne abruzzese a Napoli
Un uomo di 30 anni, originario dell'Abruzzo, è salito su un bus a Napoli e ha minacciato l’autista. Dopo l’incidente, l’autista ha avuto un malore e è stato soccorso dal 118. La polizia ha denunciato il 30enne per interruzione di pubblico servizio e minaccia a incaricato di pubblico servizio. L’uomo è stato portato in commissariato per gli accertamenti.
L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia ad incaricato di pubblico servizio. L'autista è stato soccorso dal 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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? Tutto quello che avreste voluto sapere sul primo semestre 2026 del mercato dell'autobus italiano... e non avete mai osato chiedere! Peraltro, in appena sei numeri! 1? 3.241 le immatricolazioni (sopra le 8 ton) 2? 1.587 gli e-bus , insomma ogni due a facebook