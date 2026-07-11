Sale sul bus e minaccia l'autista lui ha un malore | denunciato un 30enne abruzzese a Napoli

Notizia in breve

Un uomo di 30 anni, originario dell'Abruzzo, è salito su un bus a Napoli e ha minacciato l’autista. Dopo l’incidente, l’autista ha avuto un malore e è stato soccorso dal 118. La polizia ha denunciato il 30enne per interruzione di pubblico servizio e minaccia a incaricato di pubblico servizio. L’uomo è stato portato in commissariato per gli accertamenti.