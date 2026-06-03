Autista del bus chiede il biglietto al passeggero lui gli punta contro la pistola e lo minaccia Sandonà | È molto scosso 31enne denunciato

Da ilgazzettino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un autista di un bus Svt è stato minacciato con una pistola da un passeggero a Sandonà, intorno alle 15. Il conducente aveva chiesto il biglietto, quando l'uomo ha estratto l'arma e lo ha puntato contro. L’autista è rimasto molto scosso. Un 31enne è stato poi denunciato.

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VICENZA - Autista del bus Svt minacciato da un passeggero con una pistola in pieno giorno. L'episodio è accaduto intorno alle 15.30 di venerdì scorso, 29 maggio, sul mezzo del trasporto pubblico della linea urbana 5, nel pieno centro di Vicenza. Una coppia, stando a una prima ricostruzione, sarebbe salita sul mezzo: alla richiesta del dipendente di esibire il titolo di viaggio, l'uomo, un 31enne italiano, avrebbe iniziato a insultare il conducente per poi estrarre una pistola dal suo zaino e puntarla contro il vetro dell'autista. Il passeggero avrebbe, inoltre, preteso di essere accompagnato in Pronto Soccorso. Il 31enne,... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Autista del bus chiede il biglietto al passeggero, lui gli punta contro la pistola e lo minaccia. Sandonà: «È molto scosso». 31enne denunciato
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