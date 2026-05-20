Saldi estivi 2026 partenza il 4 luglio | le regole per gli acquisti

I saldi estivi del 2026 in Toscana avranno inizio il 4 luglio, come stabilito dalla Regione Toscana con una delibera di giunta. La data segue le indicazioni del calendario nazionale condiviso. La decisione riguarda tutti i negozi e le attività commerciali che vendono abbigliamento, calzature e altri prodotti durante questo periodo. La normativa stabilisce le regole per gli acquisti e la durata dei saldi, che sono compatibili con le disposizioni regionali e nazionali.

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