Saldi estivi 2026 partenza il 4 luglio | le regole per gli acquisti
I saldi estivi del 2026 in Toscana avranno inizio il 4 luglio, come stabilito dalla Regione Toscana con una delibera di giunta. La data segue le indicazioni del calendario nazionale condiviso. La decisione riguarda tutti i negozi e le attività commerciali che vendono abbigliamento, calzature e altri prodotti durante questo periodo. La normativa stabilisce le regole per gli acquisti e la durata dei saldi, che sono compatibili con le disposizioni regionali e nazionali.
I saldi estivi in Toscana partiranno il 4 luglio. La data è stata fissata dalla Regione Toscana con apposita delibera di giunta, in linea con il calendario condiviso a livello nazionale. Le vendite di fine stagione dureranno 60 giorni.In vista dell’avvio, scatta anche il consueto stop alle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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