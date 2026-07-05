Saldi partenza sprint ai Gigli di Campi | Consumatori prudenti ma curiosi

Notizia in breve

I saldi sono iniziati questa mattina nei principali centri commerciali, con file all’ingresso e clienti che visitano i negozi fin dalle prime ore. Nei negozi del centro cittadino, l’affluenza è più contenuta e i clienti si mostrano più cauti. I consumatori sembrano più prudenti che impulsivi, pur dimostrando curiosità verso le offerte. La partenza dei saldi si caratterizza quindi per un avvio più lento nelle vie dello shopping rispetto alle grandi strutture commerciali.