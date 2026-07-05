Saldi partenza sprint ai Gigli di Campi | Consumatori prudenti ma curiosi
I saldi sono iniziati questa mattina nei principali centri commerciali, con file all’ingresso e clienti che visitano i negozi fin dalle prime ore. Nei negozi del centro cittadino, l’affluenza è più contenuta e i clienti si mostrano più cauti. I consumatori sembrano più prudenti che impulsivi, pur dimostrando curiosità verso le offerte. La partenza dei saldi si caratterizza quindi per un avvio più lento nelle vie dello shopping rispetto alle grandi strutture commerciali.
In città i saldi partono senza troppo slancio ma nei centri commerciali file fin dalla mattina. "Nelle principali vie dello shopping si registra un buon movimento, senza particolari picchi di affluenza, con i consumatori che confermano un approccio attento e selettivo agli acquisti" dichiara il presidente di Federmoda Confcommercio Toscana Paolo Mantovani. "L’interesse non manca ed è positiva la coincidenza con la giornata di sabato ma è ancora presto per tracciare un bilancio. Molti clienti osservano, confrontano i prezzi e scelgono con attenzione, privilegiando gli acquisti realmente convenienti. Vedremo se concretizzeranno l’acquisto nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Scattano i saldi estivi, l’appello di Confesercenti ai consumatori
Leggi anche: Saldi in Toscana: oltre 1500 persone ai Gigli in attesa dell’apertura
Si parla di: Saldi, partenza sprint ai Gigli di Campi: Consumatori prudenti ma curiosi.
Saldi, partenza sprint ai Gigli di Campi: Consumatori prudenti ma curiosiIn città i saldi partono senza troppo slancio ma nei centri commerciali file fin dalla mattina. Nelle principali vie dello shopping si registra un buon movimento, senza particolari picchi di affluenz ... lanazione.it
Partiti i saldi, subito folla: in 1500 in coda ai Gigli. I budget? Tra i 100 e i 200 euro per le occasioniRitmo sostenuto per le svendite un po’ in tutta la regione. Molto gettonati i centri commerciali. In quello più grande della Toscana, a Campi Bisenzio, fin dalla mattina presto tanta gente per coglier ... lanazione.it