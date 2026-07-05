Saldi partenza sprint ai Gigli di Campi | Consumatori prudenti ma curiosi

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I saldi sono iniziati questa mattina nei principali centri commerciali, con file all’ingresso e clienti che visitano i negozi fin dalle prime ore. Nei negozi del centro cittadino, l’affluenza è più contenuta e i clienti si mostrano più cauti. I consumatori sembrano più prudenti che impulsivi, pur dimostrando curiosità verso le offerte. La partenza dei saldi si caratterizza quindi per un avvio più lento nelle vie dello shopping rispetto alle grandi strutture commerciali.

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In città i saldi partono senza troppo slancio ma nei centri commerciali file fin dalla mattina. "Nelle principali vie dello shopping si registra un buon movimento, senza particolari picchi di affluenza, con i consumatori che confermano un approccio attento e selettivo agli acquisti" dichiara il presidente di Federmoda Confcommercio Toscana Paolo Mantovani. "L’interesse non manca ed è positiva la coincidenza con la giornata di sabato ma è ancora presto per tracciare un bilancio. Molti clienti osservano, confrontano i prezzi e scelgono con attenzione, privilegiando gli acquisti realmente convenienti. Vedremo se concretizzeranno l’acquisto nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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