Ragazza sfregiata a Milano convalidato l' arresto di Saidi per pericolosità sociale

Il 27enne algerino arrestato a Milano per aver ferito con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana il 9 luglio è stato confermato in custodia. Il giudice ha convalidato l’arresto e motivato la permanenza in carcere per “pericolosità sociale”. La vittima ha riportato ferite al volto e al collo. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, si trova ora in carcere.

Resta in cella Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla Polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il gip Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente "pericolosità sociale". Da quanto si apprende in primo luogo, il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ragazza sfregiata a Milano, pm: Saidi è pericoloso deve stare in carcere

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