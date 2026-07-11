Il gip ha convalidato l’arresto di Mohammed Saidi, 27enne algerino, accusato di aver sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. L’uomo, considerato socialmente pericoloso, si trova ancora in carcere. La vittima ha riportato ferite al volto e al collo. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’aggressione e le eventuali motivazioni.

Milano, 11 luglio 2026 – Resta in cella Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla Polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il gip Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Da quanto si è saputo del provvedimento, il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una giovane donna inerme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Ragazza sfregiata in metropolitana a Milano, il gip convalida l'arresto di Mohammed Saidi: “Evidente pericolosità sociale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, 23enne sfregiata in metro: «Mi ha sputato in faccia», Mohammed Saidi era stato scarcerato poche ore primaUna giovane donna di 23 anni è stata aggredita in metropolitana alla fermata Duomo, dove un uomo le avrebbe sputato in faccia.

Parla la ragazza sfregiata in metrò da Mohammed Saidi: “Ho pensato di morire. Gli ho detto che non lo stavo guardando, ma lui mi ha colpita”Una ragazza di 22 anni ha raccontato di aver pensato di morire dopo essere stata sfregiata da un uomo sulla banchina della metropolitana Duomo.

Temi più discussi: Mohammed Saidi, chi è l'uomo che ha sfregiato una ragazza in metro; Ragazza sfregiata in metro, Mohammed Saidi sarà interrogato a San Vittore; Parla la ragazza sfregiata in metrò da Mohammed Saidi: Ho pensato di morire. Gli ho detto che non lo stavo guardando, ma lui mi ha colpita; Milano, sfregia una sconosciuta nel metrò: Sono uomo e musulmano, non mi puoi guardare. Mohammed Saidi era già stato arrestato e rilasciato.

Ragazza sfregiata in metropolitana a Milano, il gip convalida l'arresto di Mohammed Saidi: Evidente pericolosità socialeLa decisione del gip nei confronti del 27enne algerino arrestato per aver aggredito con una lama una 22enne alla fermata della M3 di Duomo. Il giudice ha evidenziato che l’uomo ha agito anche se era g ... ilgiorno.it

Milano, ragazza sfregiata con un coltello in metro: Mohammed Saidi davanti al giudice per la convalida dell'arrestoHa parlato, ha dato la sua versione dei fatti. Ci saranno ulteriori indagini. A riferirlo è l’avvocato di Mohammed Saidi al termine dell’udienza di convalida dell’arresto del ventisettenne algerino ... tg.la7.it