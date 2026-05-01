Robur | l’attacco adesso è implacabile Ha segnato di più soltanto il Grosseto

Il Siena ha messo a segno numeri record nell’attacco, arrivando a segnare più dei avversari meno prolifici, come il Grosseto. Dopo un inizio di stagione in cui la squadra aveva faticato a trovare la via del gol, con una delle peggiori performance del girone, il cambio in panchina ha portato una svolta. Con l’arrivo di un nuovo allenatore, l’attacco del Siena ha mostrato un miglioramento costante e un ritmo offensivo più implacabile.

Numeri pazzeschi, quelli dell’attacco del Siena. Se per praticamente un girone il rendimento della Robur, a livello realizzativo, è stato tra i peggiori del girone E, dall’arrivo di Gill Voria in panchina i bianconeri hanno iniziato a trovare con continuità la via del gol. Tanto che adesso il reparto offensivo bianconero è il secondo più prolifico del raggruppamento: 53 le marcature totali, appena due in meno di quelle del Grosseto, sovrano anche in questa speciale classifica. "La qualità c’era, li ho lasciati liberi, li ho messi nelle condizioni di lasciarli esprimere" il ‘segreto’ del mister. Mister che ha anche avuto una magica intuizione: spostare Ciofi sulla trequarti, sfruttandone le caratteristiche e rafforzando il potenziale offensivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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