Non parla da tempo, né di Milan e di Nazionale. Il secondo argomento, in attesa delle elezioni del presidente della Figc, resta tabù ("Sono spettatore e attendo gli eventi"), ma in compenso Demetrio Albertini ha espresso il suo pensiero da tifoso rossonero. Non si aspettava che il Diavolo restasse fuori dalla Champions e, dopo il siluramento di Allegri e della dirigenza al completo, spera che ci sia più chiarezza e che il futuro del Milan sia diverso. La qualificazione alla Champions come unico obiettivo non basta. Albertini, si aspettava un tracollo del genere? "Mai nella vita. Quando arrivi a una vittoria dall’entrare tra le prime quattro e giochi in casa contro il Cagliari, se sei il Milan non puoi non raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Albertini: "Milan, due fallimenti di fila. Leao? Lo vedo fuori dal progetto. E Allegri..."

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