Come funziona conferma in coda del docente di sostegno in caso di cambio provincia GPS Le 150 preferenze valgono nella nuova

Il 31 maggio rappresenta la prima scadenza per la conferma in coda del docente di sostegno che cambia provincia tramite GPS. Questo processo permette al docente di mantenere la posizione già occupata, ma l'iter prosegue fino a fine agosto, momento in cui si decide se sarà confermato sullo stesso incarico anche per l'anno scolastico successivo. Le preferenze espresse, fino a un massimo di 150, vengono considerate anche nella nuova provincia.

Conferma del docente supplente di sostegno: il 31 maggio la prima scadenza, ma è solo l'inizio di un iter che si concluderà a fine agosto con l'eventuale nomina del docente sullo stesso posto occupato nel corso dell'anno scolastico 202526. Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief durante il question time del 15 maggio spiega ai nostri utenti come funziona la riconferma, nel caso in cui il docente abbia cambiato provincia GPS nel 2026 ma sia interessato alla procedura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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