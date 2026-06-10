Conferma sostegno 2027 conviene inserire tutte le sedi possibili nelle 150 preferenze per aumentare le probabilità di nomina?

Durante un question time trasmesso il 9 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, Simone Craparo della Gilda Unams ha discusso di temi rilevanti per il personale scolastico, in particolare per i docenti di sostegno. La discussione si è concentrata sulla conferma del supporto fino al 2027 e sulla strategia di inserire tutte le sedi possibili tra le 150 preferenze per aumentare le probabilità di nomina.

Nel question time del 9 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, Simone Craparo della Gilda Unams ha affrontato alcuni temi centrali per il personale scolastico, con particolare attenzione ai docenti di sostegno. Nel corso dell’appuntamento sono stati esaminati gli aspetti legati alle assunzioni, alla continuità didattica e alle ricadute organizzative per scuole, docenti, alunni e famiglie. Spazio anche ad altri nodi del sistema scolastico, in un confronto orientato a chiarire procedure, criticità e prospettive per il prossimo anno scolastico. “La scelta può aumentare le probabilità di ottenere la continuità ma presenta anche dei rischi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie GPS 2026, presentata la piattaforma: così si inoltrerà la domanda

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