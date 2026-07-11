LIVE Nuova Zelanda-Italia 47-17 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | segnali di ripresa ma passivo pesante
La partita tra Nuova Zelanda e Italia si è conclusa con un punteggio di 47-17 a favore della squadra neozelandese. La gara fa parte del Nations Championship rugby 2026 e si è disputata oggi. La diretta è terminata alle 9:15, concludendo la copertura dell'incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:15 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Nuova Zelanda-Italia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 9:14 Nel prossimo fine settimana gli azzurri faranno visita all’Australia nell’ultimo incontro di questa prima sessione di Nations Championship Rugby. Bisognerà verificare i progressi prima della pausa estiva. 9:13 Sono arrivati segnali di ripresa dopo la batosta rimediata in Giappone, ma il passivo è troppo pesante. Ottimo il primo tempo degli uomini di Quesada, entrati però troppo morbidi in campo per la ripresa in cui gli All Blacks hanno dilagato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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