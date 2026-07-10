Nuova Zelanda-Italia rugby Nations Championship 2026 | orario tv streaming formazioni

Domani, sabato 11 luglio alle 7.10 italiane, si disputerà la partita tra Italia e Nuova Zelanda nel Nations Championship 2026 di rugby. La sfida si terrà allo Sky Stadium di Wellington. La nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico, affronta la squadra neozelandese in trasferta. Non sono stati comunicati orari di trasmissione o dettagli sullo streaming. La partita rappresenta il secondo impegno degli azzurri nel torneo.

Proseguirà domani, sabato 11 luglio, alle ore 7.10 italiane, il percorso degli azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada scenderà in campo in casa della Nuova Zelanda, nella sfida che si giocherà allo Sky Stadium di Wellington. Rispetto alla sconfitta patita in casa del Giappone all’esordio, il tecnico degli azzurri opererà tre cambi nella formazione iniziale: Tommaso Allan vestirà la maglia numero 15 di estremo, mentre ci sarà il debutto nella manifestazione di Louis Lynagh all’ala, infine in terza linea tornerà titolare Ross Vintcent. Per il match della seconda giornata del Nations Championship 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 HD, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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