Due stranieri sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Bordighera nella notte del 5 luglio, dopo aver rubato un orologio di lusso a un turista in un centro commerciale. Gli agenti li hanno rintracciati in Liguria e li hanno arrestati. I due sono accusati di furto con strappo. Le autorità hanno confermato il fermo e l’arresto.

REGGELLO – I carabinieri della compagnia di Bordighera, nella notte del 5 luglio hanno sottoposto a fermo di polizia due stranieri autori verosimilmente di furto con strappo di un orologio di lusso. Gli stessi infatti, il giorno precedente (4 luglio), all’outlet luxury The Mall di Reggello, dopo aver individuato un turista tedesco, in vacanza ed intento a fare shopping, lo hanno pedinato ed al momento propizio gli hanno letteralmente strappato il costoso orologio (del valore di circa 75mila euro) che aveva al polso, per poi fuggire a piedi facendo perdere le loro tracce. Dopo la denuncia della vittima ai carabinieri del posto, questi hanno immediatamente avviato articolate indagini che hanno permesso di individuare la targa – francese – ed il modello dell’autovettura in uso agli autori del reato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rubano un orologio a un turista al centro commerciale, rintracciati e arrestati in Liguria

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