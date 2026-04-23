Rubano uno smartphone al centro commerciale Apollo | coppia nei guai

Due persone sono state denunciate dai carabinieri di San Prisco per aver rubato uno smartphone nel centro commerciale Apollo il 30 marzo scorso. Le indagini, avviate subito dopo la denuncia, si sono concluse con l’identificazione e il deferimento dei due sospettati. La vicenda si inserisce in un’operazione di contrasto ai furti avviata dalle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di San Prisco, al termine di un’articolata attività d’indagine avviata a seguito di una denuncia di furto avvenuto il 30 marzo scorso hanno deferito in stato di libertà due persone ritenute responsabili di furto aggravato. L’episodio si è verificato all’interno di un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Rubano furgone durante i lavori per il terremoto: coppia nei guai Ladri rubano un furgone della ditta durante i lavori post terremoto: coppia finisce nei guaiI due sono ritenuti responsabili dei reati di furto in concorso e di favoreggiamento continuato per la sottrazione di un autocarro aziendale Fiat... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Furto in centro estetico a Borgomanero: ripresi dalle telecamere uomo e donna mentre rubano uno smartphone; Anche iPhone avrà uno zoom da 200 MP, ma bisognerà aspettare il 2028; Cybersicurezza. Arriva lo sportello ’Spazio genitori’; Tutti fotografi i milioni di coloro che usano uno smartphone di ultima generazione? Di Enzo Pedrocco. Furto in centro estetico a Borgomanero: ripresi dalle telecamere uomo e donna mentre rubano uno smartphoneFurto nel tardo pomeriggio in un centro estetico di via Novara a Borgomanero, dove intorno alle 17 uno smartphone è stato sottratto con una tecnica tanto semplice quanto efficace. A documentare l’acca ... novaratoday.it Smartphone, boom di furti nel centro storico: ogni giorno ne rubano otto. Ecco come difendersiNe rubano più di otto al giorno, almeno 250 al mese. Le denunce dal primo gennaio al quindici febbraio scorsi sono state quasi 400. Gli smartphone di ultima generazione sono l’obiettivo principale dei ... bologna.repubblica.it Rubano la #borsetta di una donna nel parcheggio di un #supermercato, riescono ad utilizzare il #bancomat della malcapitata effettuando due prelievi ma vengono fermati e #arrestati dai carabinieri. E' accaduto a #SestoCalende - facebook.com facebook