Dal 18 luglio all’Auditorium San Filippo Neri si tiene la mostra personale dell’artista irpina, che presenta opere trasformate in abiti da indossare. La mostra si intitola “Oltre la pittura” e permette di vedere come le creazioni artistiche siano state reinterpretate come capi di moda. L’esposizione include pezzi che uniscono pittura e moda, evidenziando il passaggio dall’arte visiva a quella indossabile. L’evento rimarrà aperto fino a data da definire.

Dal 18 luglio all’Auditorium San Filippo Neri la mostra personale dell’artista irpina che trasforma le sue opere in abiti da indossare LAURO (AV) – Quando la pittura supera i confini della tela e incontra il linguaggio della moda nasce un nuovo modo di vivere l’arte. È questa la sfida creativa di Rosa Stingone, protagonista della mostra personale “Oltre la pittura”, in programma dal 18 luglio all’Auditorium “San Filippo Neri” di Lauro, in via Principe Lancellotti. L’artista porta in esposizione una selezione di opere che testimoniano una ricerca maturata negli anni, dove colore, emozione e introspezione psicologica si fondono in un percorso espressivo originale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rosa Stingone porta “Oltre la pittura” a Lauro: quando il colore dell’arte diventa moda

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