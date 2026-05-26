Lauro De Marinis la musica non mi basta | Achille Lauro stilista di moda come Pharrell e Kanye West quando l’artista diventa brand

Achille Lauro, noto cantante e musicista, è stato nominato direttore creativo di Dondup, marchio di moda. La sua nomina si inserisce nel settore del lusso, con un ruolo che lo vede coinvolto anche nel mondo dello stile. Lauro, il cui nome reale è Lauro De Marinis, si unisce a figure come Pharrell e Kanye West, che hanno trasformato il loro successo musicale in carriere nel fashion. La scelta mira a integrare la musica e la moda attraverso la figura di un artista che diventa anche brand.

Milano – Il pop come acceleratore del lusso: Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, è il nuovo direttore creativo di Dondup. Un annuncio che ha il sapore surreale delle notizie in bilico tra moda, spettacolo, marketing e romanzo moderno: ormai chiunque può avere un ufficio stile, nessuno ha il tempo di prendere le misure. Dondup, marchio nato a Fossombrone nel 1999, terra più vicina a Federico da Montefeltro che non agli stadi, affida il suo futuro al cantante di Rolls Royce, già noto a Sanremo per aver indossato i panni di santo, gangster e regina del glam. CONCERTO DI ACHILLE LAURO UNIPOL ARENA La prima capsule verrà presentata il 15 giugno a San Siro, durante l’evento-concerto: il luogo più autentico del lusso moderno, dove l’identità si compra con la stessa febbre con cui si urla un ritornello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Laura Pausini - 16 DE MARZO con Achille Lauro (Official Video)

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Lauro diventa direttore creativo di Dondup x.com

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