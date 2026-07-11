roma la storica bandiera del corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasferita dal vittoriano al viminale

La bandiera storica del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, nata nel 1852, è stata trasferita questa mattina dagli uffici del Vittoriano ai locali del Capo della polizia, che ne è il Direttore Generale. La bandiera rappresenta la più antica e simbolica testimonianza del corpo di pubblica sicurezza. La cerimonia di trasferimento è avvenuta senza ulteriori dettagli pubblici.

L'11 luglio del 1852 nasceva il “Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza” e questa mattina la più antica e storica bandiera è stata trasferita agli uffici del Capo della polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Prima del trasferimento dal Vittoriano, la bandiera ha ricevuto gli onori di un picchetto in armi della polizia di Stato. Giunta al palazzo del Viminale, la bandiera è stata accolta dal Capo della polizia Vittorio Pisani: "Questo momento rappresenta la continuità storica dei valori, dello spirito di servizio e di sacrificio di un'istituzione che sa adeguarsi alle mutevoli esigenze della società e che da sempre è posta a tutela della pubblica sicurezza e, quindi, dei diritti e delle libertà di tutti i cittadini". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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La storica bandiera del Corpo delle Guardie trasferita dal Vittoriano al Viminale

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