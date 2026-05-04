Il Cremlino ha intensificato le misure di sicurezza intorno al presidente, coinvolgendo anche lo staff, tra cui chef e guardie del corpo. Sono stati attuati controlli più stringenti e si sono adottate misure che prevedono lunghi periodi nei bunker. La decisione arriva in risposta ai timori crescenti di una possibile destabilizzazione interna e di un colpo di Stato. Le autorità russe non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Russia, il Cremlino rafforza drasticamente la sicurezza attorno a Putin a seguito dei crescenti timori di instabilità interna e di un possibile colpo di Stato. A rivelarlo è un rapporto dell’intelligence europea citato da Cnn, secondo cui le nuove misure sarebbero state adottate dopo una serie di omicidi di alti ufficiali russi e in un contesto di crescente tensione ai vertici del potere. Secondo il dossier, i controlli attorno al presidente sono stati intensificati: i visitatori devono superare verifiche multiple, mentre membri dello staff più vicino - inclusi cuochi, guardie del corpo e fotografi - non possono utilizzare mezzi pubblici. Il documento Inoltre, chi lavora a stretto contatto con Putin è obbligato a usare telefoni cellulari privi di accesso a internet, nel tentativo di ridurre il rischio di fughe di informazioni sensibili.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Putin teme un colpo di stato: sicurezza rafforzata (anche per chef e guardie del corpo) e lunghi periodi nei bunker

La Sicurezza di Putin Ha Sconvolto Persino Donald Trump

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