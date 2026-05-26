A Roma, all’interno del palazzo del Viminale, un dipendente di 59 anni è caduto dal quarto piano poco prima delle 11. L’incidente ha causato la morte immediata dell’uomo. Sono state avviate le indagini per chiarire le circostanze della caduta. La polizia ha sequestrato l’area e sta raccogliendo testimonianze. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.

Tragedia a Roma, nel palazzo del Viminale che ospita il ministero dell'Interno, dove poco prima delle 11 di stamattina un dipendente di 59 anni è precipitato dal quarto piano. La caduta è stata fatale e sul posto sono intervenute le forze dell'Ordine. Gli agenti della polizia di Stato stanno indagando per fare luce sulla vicenda e accertare le cause del decesso, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Garlasco, la sfrontatezza di Lovati: “Non patteggio. Nel 2017 macchinazione contro Sempio” Campo largo o campo. santo? I trucchi della sinistra si infrangono sulle urne . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma, tragedia al Viminale. Precipita dal quarto piano e muore, partite le indagini

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