Roma il tesoretto parte da Soulé | plusvalenza fino a 21 milioni per finanziare il mercato
La Roma utilizza i proventi della Champions League e le plusvalenze per finanziare il mercato. Il giocatore Soulé ha generato una plusvalenza fino a 21 milioni, contribuendo alla creazione di un tesoretto da reinvestire. La strategia del club si basa sulla vendita e sull’acquisto di giocatori, con l’obiettivo di rafforzare la rosa attraverso le risorse ottenute dalle cessioni. Le operazioni di mercato sono influenzate anche dai ricavi derivanti dalle competizioni europee.
Acquisti e cessioni, ma non necessariamente in quest’ordine. Il mercato della Roma passa tanto dai proventi della Champions League quanto dalla capacità di generare plusvalenze utili a costruire un tesoretto da reinvestire sul mercato. Tony D’Amico lavora su più tavoli in parallelo, ma il primo vero tassello di questa strategia porta il nome di Matias Soulé, secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport. Soulé, un sacrificio tecnico che serve alla causa. Quella dell’ex talento della Juventus rappresenta una cessione pesante sul piano puramente tecnico, ma capace di garantire ai giallorossi un doppio beneficio: risorse economiche immediate da reinvestire sul mercato e, allo stesso tempo, un segnale importante da mandare alla UEFA sul fronte del Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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Il mercato della Roma passa dai soldi della Champions ma anche dalle plusvalenze e dalla necessità di accumulare un tesoretto da reinvestire. Tony D’Amico sta muovendo più pedine insieme, ma la priorità al momento è l’uscita di Matias Soulé. Una cessio facebook
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