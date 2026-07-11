Roma il tesoretto parte da Soulé | plusvalenza fino a 21 milioni per finanziare il mercato

Notizia in breve

La Roma utilizza i proventi della Champions League e le plusvalenze per finanziare il mercato. Il giocatore Soulé ha generato una plusvalenza fino a 21 milioni, contribuendo alla creazione di un tesoretto da reinvestire. La strategia del club si basa sulla vendita e sull’acquisto di giocatori, con l’obiettivo di rafforzare la rosa attraverso le risorse ottenute dalle cessioni. Le operazioni di mercato sono influenzate anche dai ricavi derivanti dalle competizioni europee.