Il rebus Soulé accende l’estate della Roma | plusvalenza entro giugno o rilancio con Gasperini?

Da sololaroma.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il club sta valutando la cessione di Soulé, con una plusvalenza da realizzare entro giugno, o un possibile rilancio con un nuovo allenatore. La situazione riguarda il futuro del giocatore, che si trova in una fase di incertezza. La decisione dipende dalle strategie di mercato e dalla volontà di valorizzare il calciatore o di cederlo per ottenere un profitto. La società sta monitorando le opzioni disponibili prima di definire il percorso da seguire.

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La parabola romana di Matías Soulé si trova davanti a un bivio di mercato tanto improvviso quanto doloroso. L’attaccante argentino, sbarcato nella Capitale sotto la spinta di enormi aspettative, ha visto sbiadire la luce dei suoi colpi a causa di una seconda parte di stagione decisamente opaca, pesantemente condizionata dai tormenti fisici della pubalgia. Quello che doveva essere il patrimonio tecnico su cui edificare il nuovo ciclo è diventato, nello spazio di pochi mesi, un lussuoso pezzo sacrificabile. I radar dei grandi club europei si sono riaccesi immediatamente, fiutando l’occasione di strappare il talento classe 2003 a una Roma costretta a ridisegnare in fretta le proprie priorità strategiche e finanziarie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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