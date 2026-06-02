Il crollo di Soulé cambia i piani della Roma | l’argentino è sul mercato per finanziare il sogno Greenwood

La parabola romana di Matias Soulé ha subito una sterzata tanto brusca quanto inattesa, trasformando il talento argentino da perno insostituibile a principale indiziato per lasciare Trigoria in estate. Come rivelato dal quotidiano Il Messaggero, il fantasista è finito ufficialmente sul mercato a causa di un 2026 tormentato, dove una pubalgia lo ha tenuto fermo per quaranta giorni spezzando un ritmo pazzesco che lo aveva visto mettere a referto sette gol e sette assist nella prima parte dell’anno. Le prestazioni insufficienti degli ultimi due mesi di campionato gli sono costate persino la convocazione per il Mondiale, convincendo la dirigenza e il tecnico Gian Piero Gasperini a inserire il suo nome nella lista dei sacrificabili per far quadrare i conti entro il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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