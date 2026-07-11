Rogo in Andalusia turisti in trappola | 12 morti

Un incendio boschivo in Andalusia ha causato almeno dodici morti e otto feriti. Oltre mille persone sono state evacuate e più di venti risultano ancora disperse. L’incendio si è sviluppato giovedì pomeriggio nell’area di Los Gallardos, nella provincia di Almería. Il fuoco continua a bruciare, e il bilancio potrebbe aumentare. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio.

Almeno dodici morti, otto feriti, oltre mille sfollati e più di venti persone ancora disperse. È il bilancio, destinato con ogni probabilità ad aggravarsi, del gigantesco incendio boschivo che da giovedì pomeriggio devasta l'area di Los Gallardos, nella provincia di Almería, in Andalusia, nel Sud della Spagna. Le autorità regionali parlano del più grave incendio mai registrato nella comunità autonoma per numero di vittime. Le ricerche proseguono senza sosta nelle zone già attraversate dal fuoco. La Guardia Civil sta perlustrando casa per casa le aree più isolate, mentre i familiari continuano a segnalare persone di cui si sono perse le tracce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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DISASTER IN SPAIN! 11 Dead, 19 Missing as Deadliest Wildfire Traps Foreign Tourists!

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