Un incendio boschivo divampato nel comune di Los Gallardos, vicino ad Almeria, ha causato la morte di 12 persone e il ricovero di 8 feriti. Al momento, 19 persone risultano disperse. Le fiamme si sono estese rapidamente tra le aree rurali, coinvolgendo soprattutto turisti stranieri presenti nella zona. Le squadre di soccorso sono al lavoro per contenere le fiamme e cercare i dispersi.

Tragedia nella provincia di Almería, in Andalusia, Spagna. Un incendio boschivo devastante scoppiato nel comune di Los Gallardos ha provocato almeno 12 morti, 8 feriti e 19 dispersi. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di giovedì 9 luglio a causa della caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, si sono propagate a velocità straordinaria. Tra le vittime, rimaste tragicamente intrappolate nelle proprie auto, pare che ci siano moltissimi turisti stranieri, soprattutto britannici. Non ci sarebbero italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo a Los Gallardos Una "trappola mortale" a Bédar: vittime... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio in Andalusia a Los Gallardos vicino Almeria, strage di turisti stranieri: 12 morti e 19 dispersi

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