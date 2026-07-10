Spagna, maxi-rogo nei boschi dell'Andalusia. Morte 12 persone

Notizia in breve

Dodici persone sono morte e centinaia sono state costrette a lasciare le proprie case a causa di un vasto incendio che ha coinvolto i boschi dell’Andalusia. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, coinvolgendo vaste aree verdi e creando un’emergenza sul territorio. Le autorità stanno intervenendo con squadre di soccorso e mezzi aerei per contenere il rogo e assistere le persone evacuate.