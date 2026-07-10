Spagna maxi-rogo nei boschi dell’Andalusia Morte 12 persone
Dodici persone sono morte e centinaia sono state costrette a lasciare le proprie case a causa di un vasto incendio che ha coinvolto i boschi dell’Andalusia. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, coinvolgendo vaste aree verdi e creando un’emergenza sul territorio. Le autorità stanno intervenendo con squadre di soccorso e mezzi aerei per contenere il rogo e assistere le persone evacuate.
Gravi gli incendi sviluppatisi nella regione spagnola dell’Andalusia. Molte le vittime provocate dai roghi, centinaia gli sfollati. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Spagna, maxi-rogo nei boschi dell'Andalusia. Morte 12 persone
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