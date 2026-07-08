Rocca arena senza veli Cinema sotto le stelle primo ciak il 15 luglio | ospite Rocco Siffredi
La stagione estiva del Rocca Brancaleone Cinema di Ravenna inizia mercoledì 15 luglio con una serata dedicata al cinema sotto le stelle. Il primo evento prevede la proiezione di un film con ospite Rocco Siffredi. La rassegna, alla 13ª edizione, è gestita da Cinemaincentro dopo il rinnovo della concessione comunale. Tra i protagonisti annunciati ci sono anche Monica Guerritore e Krano. La programmazione include diverse serate dedicate a grandi nomi del cinema e dello spettacolo.
Monica Guerritore, Rocco Siffedi e Krano. Ecco alcuni dei big protagonisti sotto le stelle della Rocca. Prende infatti il via mercoledì prossimo la stagione estiva del Rocca Brancaleone Cinema di Ravenna, gestita per il 13° anno da Cinemaincentro dopo il recente rinnovo della concessione comunale. L’arena, riallestita con 750 posti, uno schermo tra i più grandi della regione e un videoproiettore Barco 4K a sorgente laser, propone un ricco cartellone che si protrarrà fino a settembre, con la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita online, scegliendo il posto. Inoltre, grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution 2026, l’ingresso per i film italiani ed europei costerà solo 3,50 euro, a eccezione degli eventi speciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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