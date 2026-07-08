Rocca arena senza veli Cinema sotto le stelle primo ciak il 15 luglio | ospite Rocco Siffredi

Notizia in breve

La stagione estiva del Rocca Brancaleone Cinema di Ravenna inizia mercoledì 15 luglio con una serata dedicata al cinema sotto le stelle. Il primo evento prevede la proiezione di un film con ospite Rocco Siffredi. La rassegna, alla 13ª edizione, è gestita da Cinemaincentro dopo il rinnovo della concessione comunale. Tra i protagonisti annunciati ci sono anche Monica Guerritore e Krano. La programmazione include diverse serate dedicate a grandi nomi del cinema e dello spettacolo.