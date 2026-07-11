Rocco Siffredi avverte i giovani sui rischi del web

Notizia in breve

Rocco Siffredi ha lanciato un messaggio rivolto ai giovani riguardo ai pericoli del web. Ha sottolineato i rischi legati all’uso delle piattaforme di contenuti per adulti e alla ricerca di successo rapido. Il suo intervento si concentra sulla necessità di essere consapevoli delle conseguenze online e di mantenere un atteggiamento critico nei confronti delle influenze digitali. Nessuna ulteriore dichiarazione o dettaglio sulla sua posizione è stato fornito.