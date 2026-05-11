A Preganziol, nel fine settimana, si terrà un evento presso Veneto Experience che vedrà la presenza di Rocco Siffredi, noto attore e regista. Oltre a lui, sono annunciati altri ospiti di rilievo, anche se i nomi non sono ancora stati resi noti ufficialmente. La manifestazione coinvolgerà la comunità locale, con modifiche temporanee alle attività quotidiane del paese per consentire lo svolgimento dell’evento. La presenza di queste personalità attirerà sicuramente un pubblico numeroso.

? Punti chiave Chi sono gli altri ospiti famosi oltre a Rocco Siffredi?. Come cambierà la vita quotidiana a Preganziol durante il weekend?. Quali workshop tecnici permetteranno di approfondire il mondo del fetish?. Perché l'evento punta a smantellare i pregiudizi sulla sessualità?.? In Breve Ospiti come Valentina Nappi, Franco Trentalance, Roberta Gemma e Max Felicitas al New 1000 Lire.. Programma include workshop tecnici e premiazioni DSN Awards 2026 dal 15 al 18 maggio.. Obiettivo sociale promuovere consenso e dialogo per superare i pregiudizi sulla sessualità.. Altre aperture territoriali previste a Villa di Maser e Villa Letizia nel 2026..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Preganziol, l’Olimpo del piacere: Rocco Siffredi a Veneto Experience

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