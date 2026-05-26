A Roma si è svolto un question time promosso dalla Commissione Infanzia e UNICEF Italia, dedicato ai rischi del web per i giovani. Durante l’evento, ragazzi hanno discusso con esperti di dipendenza digitale, intelligenza artificiale, fake news, social network e odio online. L’iniziativa ha visto la partecipazione di giovani protagonisti e ha affrontato le sfide legate all’uso della rete. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali decisioni o conclusioni ufficiali.

Giovani protagonisti del confronto con esperti su dipendenza digitale, intelligenza artificiale, fake news, social network e odio online all’evento promosso dalla Commissione Infanzia e UNICEF Italia.. Le domande dei ragazzi, le risposte degli esperti. E’ un evento dal formato inedito quello che la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, e l’UNICEF propongono per il 27 maggio a Roma, su uno dei temi più sentiti dai giovanissimi: “Ragazzi connessi, diritti e salute nell’ambiente digitale”. Si tratta di un vero e proprio “question time” con i giovani volontari e volontarie... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Ragazzi connessi”: a Roma il question time UNICEF sui rischi del web

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