Il presidente della Regione Lazio ha commentato le mascherine acquistate durante la gestione Zingaretti, affermando che se fosse stato lui, ci sarebbero state proteste in piazza. Nell’intervista ha anche parlato dei rilievi della Corte dei Conti sulle forniture del periodo Covid e ha toccato altri argomenti, tra cui il calcio e le due squadre capitoline. Nessun dettaglio sui nomi o sulle aziende coinvolte.

Francesco Rocca, il presidente della Regione Lazio, in un’intervista a Il Tempo, parla dei “pasticci” compiuti da Zingaretti ai tempi del Covid, con le forniture oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti, e si sofferma su altre vicende, toccando anche il calcio e le due squadre capitoline. La questione delle forniture Covid. Sulla fornitura Covid contestata alla Regione, ai tempi di Zingaretti, Rocca è stato piuttosto chiaro. “Parliamo di una vicenda abbastanza bizzarra, ora in corte dei Conti. Non dimentichiamo che in questo caso parliamo di una società che vendeva lampadine, lampadari e, dunque, non aveva alcun pregresso in materia di forniture di presidi sanitari, mascherine in particolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Rocca sulle mascherine Covid acquistate da Zingaretti: “Se lo avessi fatto io avremmo avuto le proteste in piazza”

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