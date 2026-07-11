Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha commentato le forniture di mascherine durante la pandemia, attribuendone a Zingaretti la responsabilità. Rocca ha detto che se le decisioni fossero state sue, ci sarebbero state proteste pubbliche. Nell’intervista, ha anche affrontato questioni legate a precedenti gestioni delle forniture di dispositivi di protezione e ha menzionato altre vicende legate al calcio e alle squadre della capitale.

Francesco Rocca, il presidente della Regione Lazio, in un’intervista a Il Tempo, parla dei “pasticci” compiuti da Zingaretti ai tempi del Covid, con le forniture oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti, e si sofferma su altre vicende, toccando anche il calcio e le due squadre capitoline. La questione delle forniture Covid. Sulla fornitura Covid contestata alla Regione, ai tempi di Zingaretti, Rocca è stato piuttosto chiaro. “Parliamo di una vicenda abbastanza bizzarra, ora in corte dei Conti. Non dimentichiamo che in questo caso parliamo di una società che vendeva lampadine, lampadari e, dunque, non aveva alcun pregresso in materia di forniture di presidi sanitari, mascherine in particolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Rocca sulle mascherina Covid acquistate da Zingaretti: “Se lo avessi fatto io avremmo avuto le proteste in piazza”

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