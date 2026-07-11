Il presidente della regione Lazio ha visitato un'edicola a Piazza Colonna e ha commentato un errore di un ex presidente regionale, dicendo che se fosse stato commesso dalla destra avrebbe suscitato reazioni diverse. La visita è avvenuta ieri, e durante l'incontro ha parlato di questioni politiche e di gestione regionale. La conversazione è stata registrata in formato audiovideo e disponibile online.

Ieri il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha fatto visita all'edicola de Il Tempo a Piazza Colonna. È stata l'occasione per una conversazione a tutto campo (che potete ritrovare anche in versione audiovideo su www.iltempo.it e sui canali social del nostro giornale). Governatore, come sa il nostro giornale da un paio di mesi ha acceso i riflettori sulla situazione della Lazio. La scorsa settimana lei ha partecipato all'evento di Ponte Milvio con 30mila tifosi laziali. Che idea si è fatto della situazione? «Tira un'aria pesante. C'è una parte della Regione, e non solo della città, che non si sente ascoltata e soffre una mancanza di dialogo da parte della società. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francesco Rocca: "Se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto la destra..."

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Il presidente Rocca: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra

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