Francesco Rocca | Se il pasticcio di Zingaretti l' avesse fatto la destra

Da iltempo.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della regione Lazio ha visitato un'edicola a Piazza Colonna e ha commentato un errore di un ex presidente regionale, dicendo che se fosse stato commesso dalla destra avrebbe suscitato reazioni diverse. La visita è avvenuta ieri, e durante l'incontro ha parlato di questioni politiche e di gestione regionale. La conversazione è stata registrata in formato audiovideo e disponibile online.

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Ieri il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha fatto visita all'edicola de Il Tempo a Piazza Colonna. È stata l'occasione per una conversazione a tutto campo (che potete ritrovare anche in versione audiovideo su www.iltempo.it e sui canali social del nostro giornale). Governatore, come sa il nostro giornale da un paio di mesi ha acceso i riflettori sulla situazione della Lazio. La scorsa settimana lei ha partecipato all'evento di Ponte Milvio con 30mila tifosi laziali. Che idea si è fatto della situazione? «Tira un'aria pesante. C'è una parte della Regione, e non solo della città, che non si sente ascoltata e soffre una mancanza di dialogo da parte della società. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Il presidente Rocca: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra

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