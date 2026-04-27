Il colonnello Cassese, comandante dei carabinieri che condusse le indagini a Garlasco, ha dichiarato di aver analizzato l’impronta numero 33 e di aver valutato di approfondire ulteriormente il caso di Sempio. Ha aggiunto che ci furono due errori nelle analisi che, se corretti, avrebbero potuto portare a risposte più certe. Cassese ha anche riferito che si ipotizzava la presenza di più persone coinvolte nel fatto.

“Se nel 2007 avessimo avuto la traccia 33 avremmo fatto altri accertamenti su Andrea Sempio”. A parlare è il colonnello Gennaro Cassese, tra i primi a entrare nella villetta dei Poggi nell’agosto del 2007, dove c’era il corpo senza vita di Chiara. “Al tempo valutammo l’ipotesi che potessero esserci altre persone, ma poi né le evidenze scientifiche né altre piste ci portarono in questa direzione”, ci racconta. Poi l’ammissione: “Ci sono stati degli errori nelle indagini, oggi avremmo potuto avere certezze in più”., Comandante, la nuova inchiesta potrebbe portare a una revisione del processo per Alberto Stasi. Che idea si è fatto?, “Spero si decida in fretta: fugare ogni dubbio serve per riportare serenità”.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, parla il colonnello Cassese: "Se avessi avuto l'impronta 33 avrei fatto ulteriori indagini su Sempio. Ci sono due errori che potevano darci certezze"

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