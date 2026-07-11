Roberto Colella | Dopo lo scioglimento della Maschera il disco solista mi ha aperto una luce nel buio

Notizia in breve

Dopo lo scioglimento della band, l’artista ha pubblicato un album solista. Nel disco ha scritto canzoni ispirate dagli incontri con le persone più svantaggiate. Ha detto che questo lavoro gli ha aperto una luce nel buio. Non sono stati annunciati concerti o promozioni ufficiali. La pubblicazione ha ricevuto attenzione da parte di alcuni critici musicali, senza però generare grande esposizione mediatica.