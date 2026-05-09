Garlasco Roberta Bruzzone a Quarto Grado | Vi dico cosa ho scoperto

Da settimane il caso di Garlasco occupa le pagine dei giornali e i servizi televisivi, attirando l’attenzione di molti. In questa vicenda, un’esperta forense ha partecipato a un programma televisivo per condividere alcune delle sue scoperte. La puntata ha acceso nuovi interrogativi e ha portato alla ribalta alcuni dettagli finora rimasti nascosti. La vicenda continua a essere al centro del dibattito pubblico e mediatico.

Da settimane il caso di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica con una forza impressionante. Le nuove indiscrezioni investigative, le intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio, i dubbi sulle impronte e gli approfondimenti televisivi hanno riacceso il dibattito attorno all’omicidio di Chiara Poggi. Ogni dettaglio viene analizzato, discusso e rilanciato, mentre cresce la sensazione che questa vicenda sia entrata in una nuova fase destinata a far discutere ancora a lungo. >> “Sì, Sempio sapeva”. Garlasco, l’avvocato Cataliotti ammette tutto: cosa sta succedendo La puntata di Quarto Grado andata in onda ieri sera, 8 maggio, ha dedicato ampio spazio proprio agli ultimi sviluppi dell’inchiesta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Speciale Garlasco: Le Intercettazioni (In)edite e quelle prese dal mio canale e molto di più

Notizie correlate

Terremoto Garlasco, Roberta Bruzzone: “Vi dico cosa ho scoperto”Da settimane il caso di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica con una forza impressionante.

Leggi anche: “Adesso posso dirlo”. Garlasco, Roberta Bruzzone tira fuori tutto in diretta: Nuzzi e il pubblico di Quarto Grado increduli

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Garlasco, Roberta Bruzzone scettica sull'audio di Sempio in auto: Vogliono far credere che sia bomba atomica; Garlasco in Tv, Roberta Bruzzone risponde a Salvo Sottile sul caso degli audio censurati; Roberta Bruzzone: La cronaca nera un feroce Cluedo collettivo. A Garlasco paga la famiglia Poggi; Garlasco, Roberta Bruzzone: Sempio, accusa improbabile. Dall'impronta 33 alle scarpe, manca la solidità probatoria.

Roberta Bruzzone non crede all’audio di Sempio: Ha subito perso forza, Stasi ha avuto assoluzione mediaticaLa criminologa e psicologa Roberta Bruzzone, intervenuta nella diretta di Fanpage.it sul caso Garlasco, ha esaminato i nuovi elementi dell’inchiesta della Procura di Pavia, che si sta concentrando su ... fanpage.it

Caso Garlasco, Sempio intercettato: Roberta Bruzzone rompe il silenzioNuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, con al centro le presunte intercettazioni che coinvolgerebbero Andrea Sempio e che potrebbero aprire ... thesocialpost.it

Nel corso del programma “Quarto grado” sono emerse due colossali contraddizioni espresse da Marco Oliva e da Roberta Bruzzone. di @ClaudioRomiti x.com