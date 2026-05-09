Garlasco Roberta Bruzzone a Quarto Grado | Vi dico cosa ho scoperto
Da settimane il caso di Garlasco occupa le pagine dei giornali e i servizi televisivi, attirando l’attenzione di molti. In questa vicenda, un’esperta forense ha partecipato a un programma televisivo per condividere alcune delle sue scoperte. La puntata ha acceso nuovi interrogativi e ha portato alla ribalta alcuni dettagli finora rimasti nascosti. La vicenda continua a essere al centro del dibattito pubblico e mediatico.
Da settimane il caso di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica con una forza impressionante. Le nuove indiscrezioni investigative, le intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio, i dubbi sulle impronte e gli approfondimenti televisivi hanno riacceso il dibattito attorno all’omicidio di Chiara Poggi. Ogni dettaglio viene analizzato, discusso e rilanciato, mentre cresce la sensazione che questa vicenda sia entrata in una nuova fase destinata a far discutere ancora a lungo. >> “Sì, Sempio sapeva”. Garlasco, l’avvocato Cataliotti ammette tutto: cosa sta succedendo La puntata di Quarto Grado andata in onda ieri sera, 8 maggio, ha dedicato ampio spazio proprio agli ultimi sviluppi dell’inchiesta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Speciale Garlasco: Le Intercettazioni (In)edite e quelle prese dal mio canale e molto di più
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Nel corso del programma “Quarto grado” sono emerse due colossali contraddizioni espresse da Marco Oliva e da Roberta Bruzzone. di @ClaudioRomiti x.com