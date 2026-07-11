Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado | svela il vero motivo e annuncia il grande salto in Rai

Roberta Bruzzone ha annunciato sui social di aver lasciato Quarto Grado per dedicarsi a nuovi incarichi in Rai, dove sarà coinvolta in diversi progetti e condurrà alcuni programmi.

Roberta Bruzzone ha spiegato sui social i motivi che l’hanno portata a lasciare Quarto Grado. La criminologa, in un post pubblicato su Instagram, ha raccontato di aver scelto di dedicarsi ai nuovi impegni professionali in Rai, dove sarà coinvolta in diversi progetti e arriverà anche alla conduzione di alcuni programmi. Dopo anni di presenza nel programma di approfondimento di Rete 4, Bruzzone ha voluto chiarire che la decisione non è dovuta a divergenze – come invece è accaduto con Milo Infante per Ore 14 – ma dalla volontà di seguire una nuova fase della sua carriera. La criminologa ha infatti sottolineato la stima nei confronti della... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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ROBERTA BRUZZONE LASCIA ORE 14 PER INCOMPRENSIONI CON MILO INFANTE

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