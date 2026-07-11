Ritorno a casa Bormio ritrova il grande sci
La Federazione Internazionale Sci ha approvato la riapertura della pista Stelvio a Bormio, consentendo lo svolgimento delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino previste per fine dicembre. La verifica tecnica si è conclusa con esito positivo dopo due giorni di ispezioni, che hanno riguardato le condizioni della pista e le strutture di supporto. Le competizioni di discesa e SuperG si terranno il 28 e 29 dicembre, rispettivamente.
Luce verde sulla Stelvio: la Federazione Internazionale Sci (Fis) dà l’ok. A Bormio è terminata ieri la due giorni dedicata alla Fis Inspection, in vista delle due gare di Coppa del Mondo di sci alpino (discesa e SuperG), previste per il 28 e 29 dicembre. La due giorni di sci alpino, la kermesse sportiva più importante in Lombardia dopo il Gran Premio di Formula 1 di Monza, torna quindi sulla pista Stelvio dopo la parentesi "livignasca". In occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la gara di Coppa del Mondo è stata ospitata dai "cugini" di Livigno che quest’anno lasciano il testimone a Bormio dove l’evento si tiene dal lontano 1993.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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