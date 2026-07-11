ritorno a casa bormio ritrova il grande sci

Notizia in breve

La Federazione Internazionale Sci ha approvato la riapertura della pista Stelvio a Bormio, consentendo lo svolgimento delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino previste per fine dicembre. La verifica tecnica si è conclusa con esito positivo dopo due giorni di ispezioni, che hanno riguardato le condizioni della pista e le strutture di supporto. Le competizioni di discesa e SuperG si terranno il 28 e 29 dicembre, rispettivamente.