La Federazione internazionale sci ha annunciato che Bormio ospiterà l'ultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si terrà nelle prossime settimane e coinvolgerà atleti provenienti da diversi paesi. La località italiana si prepara ad accogliere gli sciatori per le competizioni di fine stagione. La decisione della Fis conferma la tradizione di Bormio come sede di eventi di rilievo nel circuito internazionale.

La Fis, Federazione internazionale sci, assegna a Bormio la tappa di Coppa del Mondo di fine anno. Nel corso del meeting tecnico primaverile della Federsci, tenutosi nella località slovena di Portorose, sono stati svelati i calendari della Coppa del Mondo di sci alpino e tra le 4 tappe italiane (ci sono anche Val Gardena, Alta Badia e Madonna di Campiglio) c’è anche quella bormina, con la discesa e un SuperG programmati sulla mitica pista Stelvio il 28 e il 29 dicembre. Al congresso Fisi era presente anche Fondazione Bormio, l’organo che si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi della tappa di Bormio della Coppa del Mondo, con in testa il presidente Dario Da Zanche e i consiglieri Giuseppe "Beppe" Bonseri e Nicolò Sertorelli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coppa del Mondo di sci, ritorno a Bormio

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Goggia torna sul podio a Crans Montana | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

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