Lucarelli il grande ritorno | Livorno ritrova la sua guida

A Livorno, Cristiano Lucarelli è tornato a sedere sulla panchina della squadra, dopo essere stato ufficializzato come nuovo allenatore. La notizia è stata annunciata dopo che, un mese fa, il suo nome circolava come possibile scelta, ma senza conferme ufficiali. La decisione è stata condivisa dalla società, che ha comunicato l’ingaggio dell’allenatore. La squadra e i tifosi attendono ora di vedere come si svilupperà il suo ritorno in carica.

A Livorno non aspettavano altro. Quella panchina, quasi fosse un trono, non poteva che spettare al prescelto: Cristiano Lucarelli. Un mese fa era niente più che una voce, a cui solo romantici, nostalgici e sognatori credevano. Poi, però, le cose sono cambiate: la dolorosa scomparsa di Igor Protti, il 19 giugno, ha stretto come un pugno la città attorno al club amaranto. Da lì Joel Esciua ha iniziato a convincersi che riportare a casa i Lucarelli sarebbe stato il miglior modo per dare seguito alla volontà di ricucire il rapporto conflittuale con la tifoseria, anche per questioni politiche. E così dalla mattina di martedì 7, quando si è... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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