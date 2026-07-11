risucchiato dal finestrino rotto in volo

Notizia in breve

Un passeggero è stato risucchiato da un finestrino rotto durante un volo. La scena si è verificata in volo e avrebbe potuto causare conseguenze gravi in pochi minuti. La situazione ha richiesto interventi immediati da parte dell’equipaggio per gestire l’emergenza. Non ci sono state altre persone coinvolte e il volo è continuato senza ulteriori incidenti. La compagnia aerea ha avviato accertamenti sulla causa del danno al finestrino.