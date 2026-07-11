Risucchiato dal finestrino rotto in volo
Un passeggero è stato risucchiato da un finestrino rotto durante un volo. La scena si è verificata in volo e avrebbe potuto causare conseguenze gravi in pochi minuti. La situazione ha richiesto interventi immediati da parte dell’equipaggio per gestire l’emergenza. Non ci sono state altre persone coinvolte e il volo è continuato senza ulteriori incidenti. La compagnia aerea ha avviato accertamenti sulla causa del danno al finestrino.
Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia in pochi minuti. Una situazione di emergenza che richiama alla mente il film del 2016 «Sully» di Clint Eastwood su un incidente aereo evitato grazie al sangue freddo dell'equipaggio. È così che si potrebbe descrivere quanto accaduto ieri mattina al volo Ryanair Fr1879 partito dall'aeroporto di Salonicco in Grecia e diretta a Memmingem, vicino a Monaco di Baviera. Pochi minuti dopo il decollo, durante la fase di ascesa ad una quota di circa 5mila metri, si è verificato un grave guasto ad uno dei motori. Mentre i piloti verificavano l'opportunità di un rientro d'emergenza, si sono staccati alcuni frammenti che hanno rotto uno dei finestrini del velivolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ryanair, finestrino rotto in volo: passeggero rischia di essere risucchiato
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