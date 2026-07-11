La Juventus sta considerando Fikayo Tomori come possibile rinforzo in difesa, ma questa opzione dipende dalla partenza di Federico Gatti. La società ha bisogno di vendere prima di poter acquistare, secondo le regole imposte da un intermediario. La strategia di mercato per il 2026 si sta delineando con attenzione, con attenzione alle cessioni necessarie per fare spazio alle nuove operazioni.

di Luca Fioretti La Juve valuta Fikayo Tomori per la difesa in caso di addio di Federico Gatti, ma Carnevali impone la regola delle cessioni. Le grandi manovre della Juventus per l’estate 2026 seguono una linea strategica ben definita. Il mantra del neo amministratore delegato Giovanni Carnevali è chiaro: prima le cessioni, poi i rinforzi. Tra i giocatori che possono lasciare la Continassa c’è certamente Federico Gatti. A 28 anni, nel pieno della carriera, l’azzurro cerca un ruolo di primo piano e si guarda intorno. Legato da un contratto da oltre 3 milioni all’anno fino al 2030, ha un costo residuo a bilancio bassissimo e con la sua cessione la Juve, che lo valuta almeno una ventina di milioni, potrebbe realizzare una corposa plusvalenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rispunta la suggestione Tomori per la difesa della Juve, ma serve l’addio di Gatti: tutti i dettagli

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