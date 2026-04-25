Sul calciomercato della Juventus si riaccende l’interesse per un difensore coreano, con voci che parlano di una possibile trattativa in corso. Nelle ultime ore si è fatta strada anche l’ipotesi di un centrocampista tedesco, con incontri tra le parti e molte indiscrezioni che circolano sui social. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale tutte le novità, con aggiornamenti sulle trattative e gli affari conclusi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: rispunta l’idea Kim per la difesa, suggestione Stiller a centrocampo

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