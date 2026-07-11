La Juventus sta monitorando nuovamente la situazione di Fikayo Tomori, difensore del Milan, in caso di possibile partenza di Gatti. Dopo un accordo iniziale tra i due club che non si è concretizzato, i bianconeri considerano ora il ritorno del giocatore, che si era rifiutato di trasferirsi circa un anno e mezzo fa. La valutazione avviene nel contesto di un possibile rafforzamento del reparto difensivo.

A volte ritornano. La Juve è tornata ad osservare con attenzione la situazione di Fikayo Tomori al Milan. Un anno e mezzo dopo il principio di accordo tra i due club, naufragato dopo il rifiuto del difensore, i bianconeri tornano a valutare l'ex Chelsea per rinforzare la difesa di Spalletti. Nonostante i numerosi alti e bassi con i rossoneri, infatti, l'inglese rappresenterebbe un profilo pronto e già abituato al calcio italiano, ovvero con quelle caratteristiche che Spalletti ha indicato come prioritarie per rinforzare la sua rosa. Prima, però, i bianconeri devono lavorare in uscita. Non entra nessuno se non esce nessuno. Escluse le priorità portiere e centravanti, per le altre operazioni di mercato di questa estate 2026 il mantra del neo ad e dg della Juve Giovanni Carnevali è chiaro: prima le cessioni, poi i rinforzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, rispunta Tomori per la difesa: se parte Gatti... Lo scenario

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